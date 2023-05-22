巴布亞新畿內亞與美國簽防務合作協議　美軍可用機場＋港口

卡塔爾半島電視台5月22日稱，巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）與美國22日簽署一項防務合作協議（Defence Cooperation Agreement），允許美軍使用巴國機場和港口。



在美國與14個南太平洋島國領導人在首都莫爾茲比港（Port Moresby）舉行會議之前，巴國防部長達基（Win Bakri Daki，暫譯）與美國務卿布林肯（Antony Blinken）簽署這份協議。

巴國總理馬拉佩（James Marape）22日早上說，協議將協助國家面對重大挑戰：「我們有內部安全和主權安全問題，“我們正在加強這方面的工作，以確保我們的邊界安全。」

馬拉佩上週稱，協議將使巴國可取用美國衛星監控，打擊「公海上的非法活動」。

他也說，這協議不會阻礙他與包括中國在內的其他國家簽署類似的協議。

圖為2022年11月18日，巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）在泰國曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）。（Reuters）

布林肯稱，兩國人員將能夠登上對方的船隻，分享技術專長，並在海上巡邏得更好。 他稱：「我們正在共同努力塑造未來。我們非常期待將我們的夥伴關係提升到一個新的水平。」

布林肯簽署防務協議後將與印度總理莫迪（Narendra Modi）及新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）等14位太平洋地區領導人分別舉行會談。

美國總統拜登（Joe Biden）本應前往巴國，但後來取消行程以參加在華盛頓舉行的債務上限談判。 他本可成為第一位訪問該國的美國在任總統。