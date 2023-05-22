東帝汶大選　分析：兩大獨立運動領袖之爭

東帝汶星期天（5月21日）舉行獨立以來的第五次全國大選，大批選民一早就排隊投票，希望結束東帝汶持續多年的政治僵局，為國家帶來穩定的發展。



東帝汶有89萬名註冊選民，17個政黨派出的候選人將爭奪65個議席。

61歲的選民德卡瓦略說：「我希望我投選的政黨能夠把注意力放在衛生、教育、基礎設施和農業上，這些是對每個人都很重要、應當優先考慮的領域。」

古斯芒和阿爾卡蒂里競爭多年

分析師認為，這次大選是率領東帝汶重建全國大會黨（CNRT，簡稱大會黨）的第一任總統古斯芒（Xanana Gusmão）和領導東帝汶獨立革命陣線（Fretilin，簡稱革陣）的前總理阿爾卡蒂里（Mari Alkatiri）之間的對決。古斯芒和阿爾卡蒂里均為東帝汶獨立運動英雄和資深政治領袖，但兩人多年來一直處於激烈的競爭。

一般預料，現任總理、人民解放黨黨魁魯阿克選後不會繼續出任總理。人解黨在2018年的大選勝出，與大會黨及帝汶人民團結繁榮黨（KHUNTO，簡稱繁榮黨）聯合執政，魯阿克出任總理。大會黨在2020年初因故退出執政聯盟後，人解黨和繁榮黨改與革陣合作，繼續聯合執政。

一些民意調查顯示，大會黨的支持率領先。該黨在2022年總統選舉的第二輪投票中以62%的得票率獲勝，古斯芒的盟友奧爾塔出任總統。古斯芒希望在總統選舉勝利的勢頭上再接再厲，在這次大選贏得國會的控制權，但他可能須與小黨派結成聯盟。

阿爾卡蒂里也誓言要取得勝利，並保持革陣在國會的主導地位。

近年來，東帝汶一直在努力推動經濟多元化，減少對石油和天然氣的依賴。東帝汶仍在應對貧困、新冠大流行和自然災害帶來的影響，包括2021年的風災破壞。

本文獲《聯合早報》授權轉載

