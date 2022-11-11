爭取十年終於如願　東帝汶成為東盟成員國｜新聞背後

東盟（ASEAN）正在柬埔寨金邊舉行會議，會上東盟宣布原則上接納東帝汶成為第11個成員國，無意外東帝汶將在2023年印尼舉行的東盟峰會上，正式以成員國出席會議。



東帝汶申請加入東盟的歷史已久，東帝汶在2002年正式獨立，隨即獲得了東盟觀察員的身份。東帝汶在2011年正式提交加入東盟申請，起初受到新加坡和老撾的反對，但2013年東盟會議後，東盟所有成員國已無一不贊成東帝汶加入，餘下的只是東帝汶需滿足加入東盟門檻即可。

圖為10月11日，柬埔寨金邊舉行東盟峰會。會前東道主柬埔寨安排了傳統表演。（AP）

這對東帝汶而言是個很大的障礙。東帝汶在2002從印尼獨立時，發生了嚴重騷亂，受印尼軍隊支持的反獨立民兵大肆破壞東帝汶基建設施。儘管局勢已平息，東帝汶與印尼恢復正常關係，重建東帝汶成為了一個長遠問題。

東帝汶天然資源受澳洲企業營控，農工業出產不多，大部分依賴服務行業支撐經濟，以致東帝汶生活極為依賴外國援助。且基建設施落後，道路設備不足等等，都阻礙着東帝汶的發展。新加坡和老撾最初反對東帝汶加入東盟的理由，就是因東帝汶不具備加入東盟的經濟條件。

然而，東帝汶卻是東南亞國家中最民主的國家，自獨立以來政局穩定，外國的援助亦逐讓東帝汶得以發展。相比起其他東南亞國家，東帝汶是一個相對未被開發的市場，有着豐富的貿易潛力。今天的東帝汶加入東盟的時機已經成熟。

隨着東帝汶加入東盟，與各國的互動合作增加，這將有助讓這個位於帝汶海的豐饒之地，如同其國名Timor-Leste的德頓語中所述，成為日出太陽之國。