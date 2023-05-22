英國內政大臣超速駕駛鬧醜聞　辛偉誠回國急拆彈

英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）被英媒揭露超速駕駛，收到告票後要求獲得特別待遇。她雖被拒絕，後來也付了罰款，但仍引發批評，在野工黨要求調查。事件已影響到首相辛偉誠（Rishi Sunak），但他說仍信任她。



英國《週日泰晤士報》20日率先報道，現年43歲的柏斐文在2022年夏季、她仍任職檢察總長時在倫敦市外超速駕駛，被警察開了罰單。她當時有兩個選擇：繳付罰款並被記3分，或參加以小組形式進行的交通安全課程。

柏斐文2022年9月獲時任首相卓慧思（Liz Truss）任命為內政大臣。英國廣播公司（BBC）稱，她上任後因擔心保費會被調高，跟內政部公務員打招呼，要求為她安排一對一的課程。

她被拒絕後，着其特別顧問聯絡提供課程的機構，要求獲得特殊待遇，包括讓她參加網上課程、上課時可使用化名，以及不開啟攝影鏡頭。不過機構沒有這樣選項。

圖為2023年5月22日，英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）乘車抵達位於倫敦的首相府。她料將與首相辛偉誠討論「超速門」一事。（Reuters）

柏斐文2022年10月19日因用私人電郵賬戶向一名後座議員發送一份官方文件辭職。翌日卓慧思辭職。數天後辛偉誠上台，柏斐文再次被任命為內政大臣。她決定不去上課，支付罰款以及接受罰分。

BBC在22日稱，當記者訪問中重複問她是否曾要求安排一對一課程，她僅回應說：「去年夏天，我駕駛超速，我對此後悔，我付了罰款，以及我被罰了分。」

當她被問及會否歡迎調查以及她曾否與辛偉誠談及此事，她僅說專注於內政大臣的工作。

圖為2023年5月6日，英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在倫敦出席英王查理斯三世加冕禮。（Reuters）

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）稱看來有不當行為出現，需全面調查，辛偉誠應下令他的倫理顧問馬格努斯（Sir Laurie Magnus）調查是否有人違反《大臣守則》。

工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）要求就此進行獨立調查。她指辛偉誠在柏斐文上一次違反《大臣守則》時表現弱勢，而他拒絕調查令人質疑，他有多認真地履行其為政府帶來誠信的承諾。

英國自由民主黨亦要求調查，並說辛偉誠應就此事到國會發言。

BBC於22日引述政府消息人士否認她違反《大臣守則》（Ministerial Code）。守則要求部長們確保他們的公共職責和私人利益之間「不會發生衝突」。

圖為英國首相辛偉誠2023年5月21日在廣島G7峰會出席一個工作會議。照片由日本共同社提供。（Reuters）

事件已對英國保守黨構成壓力，要求柏斐文辭職的呼聲已出現。剛出席完七國集團（G7）峰會的辛偉誠亦受影響，這成為他回到英國後首要處理的事。他將諮詢馬格努斯意見。

柏斐文在英國當地時間22日中午午餐時間抵達首相府。她下午會到國會下議院，就內政部事宜回應議員提問。