批中國為全球安全繁榮最大挑戰　辛偉誠眼中其實沒有中國？

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）5月21日在日本廣島G7峰會之後向記者表示，「中國構成我們這個時代對全球安全和繁榮的最大挑戰，他們在國內正變得愈加專制，在國外就愈加強硬。」雖然此等言語並無太大新意，但中國駐英大使館發言人就迅速為此表態，在回答記者提問時批評辛偉誠的言論「純屬鸚鵡學舌，是完全違背事實的惡意誹謗。中方對此堅決反對，予以強烈譴責」。



發言人續稱：「我們奉勸英國政客多花些精力應對自己國內積重難返的政治、經濟、社會問題，不要總是隨美起舞、到處挑事生非、製造分裂和對抗。」

這些中英外交言語之間的磨擦，其實並不鮮見。打開中國駐英大使館的網站上一看，使館發言人5月17日批評過前首相卓慧思（Liz Truss）「竄訪」台灣，4月26日批評過外相祁湛明（James Cleverly）的對華政策講話，3月13日批評過英國政府發表的更新版《綜合評估報告》（Integrated Review，新版將中國稱為「劃時代挑戰」）。

不過，中方此類言語交鋒多數只聚焦官方政治立場宣示，較少用上「鸚鵡學舌」等針對個人行為或操守的用詞，唯一例外的大概就只有批評「（卓慧思）之流打『台灣牌』，搞『政治秀』……其行可鄙，其心可誅」等語。

中國駐英使館發言人之所以會對辛偉誠用上較為針對個人的用詞，也許是看穿了辛偉誠的言論只是演給國內、保守黨內和美國看的政治秀，是其展示對華強硬以爭取政治得分的機會。

2023年5月17日，英國前首相卓慧思 ( Liz Truss）在台北發表講話。（Reuters）

假裝強硬的溫和派

相較於卓慧思等保守黨對華鷹派，辛偉誠說中國是「挑戰」已經屬於過於溫和。卓慧思就一直表明要將中國定位成英國的最大「威脅」，只不過她剛當選黨魁和首相就自製了一場金融危機而變成英國史上最短命首相（任期45天），因此才來不及在《綜合評估報告》作出她想要的更新。如今，戴卓爾夢碎的卓慧思也就只能透過跑到台灣憑一張嘴去跟還願意聽這個保守黨棄將的人展現自己的對華強硬。

而相較於歐盟把中國定位為「系統性對手」之語，辛偉誠的「劃時代挑戰」或「系統性挑戰」也沒有超出歐盟的強度。當然，在G7峰會的最後一天，辛偉誠也提到要阻止中國「運用經濟脅迫去介入他國主權事務」之語，但這也是這次G7峰會不點名中國的共識，還共同為此發表了有關經濟安全的聯合聲明——辛偉誠的「錯」大概是他把大家都知道的針對對象中國說了出來而已。

在具體政策上，辛偉誠其實比不少保守黨政客還要溫和。例如，就在上周出發到廣島參加G7峰會之前，他就反口拒絕兌現其去年夏天「封殺孔子學院」的競選承諾，引來不少鷹派黨友責難。

G7峰會・七國集團峰會：圖為烏克蘭總統澤連斯基、美國總統拜登、德國總理朔爾茨、英國首相辛偉誠、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、加拿大總理杜魯多及日本首相岸田文雄2023年5月21日在廣島G7峰會出席一個工作會議。照片由日本共同社提供。（Reuters）

黨內壓力 知易行難

其實，辛偉誠的對華發言，基本上可以跟其對英國外來移民的態度類比——辛偉誠不是不知道擴大引入合法移民可以補足脫歐後英國勞工短缺的情況，但礙於保守黨內的壓力，他也只能含糊不清地聲言英國的合法移民數目也「太高」（卻沒有提出具體政策回應）。

同樣地，在疫後復甦的經濟表現之上，英國脫歐的影響逐漸浮現，使英國變成了可比較的G7國家之中經濟增長最差的國家，其經濟規模還未能回復到疫情前的水平，本年增長預期比俄羅斯還要差。

辛偉誠並非不知道在脫歐的局限下推動「全球英國」（Global Britain）式的貿易政策的重要——據估計到2035年只會使英國經濟每年多增長0.08%的《英國-澳洲自貿協議》已被當成「全球英國」一大成就，更不用說英國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），以至本周剛開始磋商的《英國-瑞士自貿協議》（瑞士是英國第四大貿易夥伴）。在與其第二大貿易夥伴美國的自貿協議「十劃未有一撇」之際，第三大貿易夥伴中國的地位就更顯重要。

然而，在黨內政客和國外傳統盟國的壓力之下，辛偉誠只能一邊在行動上走中線，另一邊在言詞上表現出適當的強硬。他的對華政策基本上只停留在態度宣示的層面，例如禁止政府手機使用TikTok，又或者承諾派艦母來東亞訪問等等。

澤連斯基2023年5月20日在G7峰會場邊與辛偉誠會晤（Getty）

為何是「鸚鵡學舌」？

換句話說，在實際政策上，辛偉誠的眼中其實並沒有中國，抽象的言論往往只停留在抽象的層次。

對國內，辛偉誠五大施政項目是減通脹、增經濟、減負債、削醫療等候名單和阻止非法難民船隻闖英。對國外，辛偉誠更加關注的是英歐關係，這對雙方貿易關係和難民應對都有幫助；而要講求政治得分的話，走在援助烏克蘭的前線比落實對華強硬政策的「性價比」更高——辛偉誠上台之後，英國成為了第一個供應主戰坦克、第一個供應長程飛彈、第一個公開提供北約戰鬥機飛行員訓練的國家。

而保守黨經歷過5月4日的地方選舉大敗之後，與工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）個人民望差距遠小於保守黨與工黨全黨民望差距的辛偉誠，也正要面對黨內新一波對黨魁之位躍躍欲試的挑戰者。最近，他也為了務實處理英歐關係而收回了本年底前廢除所有歐盟時代法律的承諾，引來疑歐派震怒。如何在黨內保住黨魁之位，繼續逐步扭轉保守黨的敗選之局，才是辛偉誠的主要任務。

辛偉誠的對華表態也要部份放在黨爭的層面去理解。例如同樣屬於保守黨對華鷹派，卻是辛偉誠支持者的下議員Alicia Kearns，就公開批評卓慧思訪台是「Instagram外交的最懷案例」，幾乎與中國立場一致。而在卓慧思訪台過後，辛偉誠也當然是要行禮如儀般在適當的場合表達一下適當的對華強硬。

因此，對於辛偉誠在G7上的發言，中國駐英使館的回應也看得十分透徹——辛偉誠的言論的確是「純屬鸚鵡學舌」。