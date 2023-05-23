俄指烏軍破壞小組潛入境內　烏克蘭否認有關

俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉徳科（Vyacheslav Gladkov）表示，烏克蘭一支破壞和偵察小組潛入俄羅斯境內，俄方正展開殲滅行動，至少已有6人受傷、3棟房屋、1座行政大樓受損。不過，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的高級助手表示，事件與烏克蘭無關，料涉俄羅斯境內的反對派組織。



格拉徳科表示，該支破壞和偵察小組進入與烏克蘭接壤的格萊沃龍（Graivoron），該處為俄羅斯領土。俄羅斯軍方、邊防局、國民衛隊和聯邦安全局，正參與擊退這支小組的行動。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已獲悉事件，並正開展工作以驅逐破壞分子。

與俄羅斯安全部門有聯繫的Telegram頻道Baza表示，有烏克蘭裝甲車在格萊沃龍邊境檢查站前進。 該頻道又稱，有跡象顯示在通往俄羅斯的主要道路沿線，至少有3個定居點發生了戰鬥。另外，網上亦流傳據指是偵察小組進入格萊沃龍的短片。

烏克蘭媒體指出，今次事件是由2個俄羅斯公民組成的俄羅斯武裝反對派組織策劃，即俄羅斯自由軍團（Liberty of Russia Legion）和俄羅斯志願兵團 (Russia Volunteer Corps)。