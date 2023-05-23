中國公民起訴美國佛州新法　涉違反住房歧視條例

四名生活在美國佛羅里達州的中國公民，在當地時間5月22日起訴州政府，要求推翻禁止中國等國公民在佛州擁有房產和土地的新法。



美國公民自由聯盟（ACLU）代表四名中國籍原告，向當地法院提起訴訟。ACLU批評，這項7月1日實施的新法違反了關於禁止住房歧視的聯邦法例。

根據佛州新法，若定居中國但不是美國公民或綠卡持有者，將不能在佛州擁有房產或土地。新法也禁止古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和朝鮮的大多數公民，在任何軍事設施，或發電廠、機場、煉油廠等關鍵基礎設施10英里範圍內擁有房產。

不過，這些國家的非旅遊簽證持有者，在關鍵基礎設施五英里以外的地區，可以擁有不超過兩英畝的房產。違法者將受到刑事指控、罰款和監禁。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）簽署法案時稱，新法有助於保護美國人免受中國共產黨的影響。

美國公民自由聯盟在訴訟中指新法違反了美國憲法中保障平等保護的條款，還違反了禁止種族和民族住房歧視行為的聯邦公平住屋法。但公民自由聯盟補充，指除了佛州外，美國十多個州的立法機構也提出類似法案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

