中美晶片戰升級　學者：禁制美光不過是留有情面的反擊

中國與美國的半導體科技戰升級，北京當局宣佈美光科技公司（Micron）的產品，未能通過中國的網絡安全審查，要求中國的運營者禁止採購。美國隨即回應將與盟友展開合作，應對中國的舉措所造成的存儲晶片市場扭曲問題。



受訪專家學者認為，中國的這一舉動可以理解為中國對美國管制半導體出口的報復，不過是一個顧全大局、留有情面的反擊。

中國國家網路訊息辦公室周日（21日）發布的消息指，經審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對中國關鍵訊息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全。中國網信辦因此要求中國的關鍵訊息基礎設施的運營者，停止採購美光產品。美光公司是美國最大的內存晶片製造商。

中國國家網路訊息辦公室宣布美光科技公司（Micron）的產品，未能通過中國的網絡安全審查，要求中國的運營者禁止採購。（REUTERS）

美國商務部在一份聲明中表示，中國針對美光的限制「沒有事實根據」，華盛頓將繼續與盟友一起努力限縮對行業的干擾。

中國六星期前就表示，會對美光展開網絡安全審查。網信辦公布審查結果後，美光表示希望能繼續與中國當局開展討論。美光的股價在星期一（22日）盤前下跌了6.8%，是自去年11月以來的最大盤中跌幅；而中國一些晶片製造商股價則在22日開盤後上漲。

科技業已經成為中美國家安全爭端的主戰場，美國將多家中國企業列入黑名單，切斷中國獲得關鍵晶片技術的渠道，禁止美國公民向中國晶片業提供幫助。

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘教授接受《聯合早報》訪問時說，美國在2019年5月就對華為實施新限制，中國在四年後才出手打擊第一個被認為會造成國家風險的美國在華晶片製造商，證明中國已經比較忍耐了。

時殷弘說：「中國才剛開始還擊，不但是對美國留有情面，而且是大大的情面。這是第一次，至於將來會不會有選擇性地擴大到其他行業，完全有可能。」

G7廣島峰會後，七國發表聯合公告，重申對抗經濟脅迫，但沒有點名中國。（Reuters）

中國國家網信辦聲明並沒有具體指出美光哪些產品遭禁。新加坡政聯諮詢企業負責戰略研究的前副總裁董玉振博士受訪時說，中國政府的懲罰並沒有包括消費市場領域，而是集中在美光佔比本來就不高的關鍵訊息基礎設施。這類設施的主要供應商如華為、中興以及浪潮等通訊設備、服務器和超算供應商，早就被美國列入制裁清單，所以這次懲罰比較是象徵性的。

董玉振說：「過去這一年多，全球存儲晶片市場供過於求，不像2020年那樣供應短缺。那個時候中國企業雖然被美國打壓，但中國在反擊美國方面則比較謹慎，沒有采取反制措施。」

他認為，中國用政治手段去對付一個企業，是希望把負面影響減到最低，是站在以和為貴的立場來處理這件事情。

美國對中國晶片進口的圍堵措施，促使中國加速自身的晶片發展。在半導體等理工科領域有研究和工業界經驗的董玉振指出，中國在成熟製程晶片方面有40%的設備都已經實現了國產化，大大減少對美國的依賴。至於高階製程晶片方面，中國已經投入許多研究，未來五年、最長10年內應該會有突破，屆時將大大降低對美國的依賴。