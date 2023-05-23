中國禁採購美光產品　美媒：韓國晶片生產商難填補缺口

中國國家互聯網信息辦公室5月21日稱，美國美光科技公司（Micron Technology Inc.）產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，影響中國國家安全，因此中方要求中國關鍵訊息基建設施的營運者停止採購美光產品。美媒23日稱，韓國晶片生產商難以填補美光在中國市場留下的缺口。



韓國擁有全球第一和第二大的記憶體晶片製造商，它們分別是三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士公司（SK Hynix）。《華爾街日報》23日稱，但對於韓國、三星電子、以及SK海力士公司來說，填補美光在中國市場留下的缺口以及從中獲利，並不是一件容易的事。

報道指，地緣政治問題令記憶體市場嚴重低迷期間的提振銷量好機會變得複雜。

韓企若填補美光在中國市場留下的缺口，就可能會令美國不滿；若不填補缺口，就可能會令中國不滿。

內文稱，中國是韓國最大的貿易夥伴，而三星電子和SK海力士公司都在中國經營半導體生產設施，中國是兩間公司和全球供應鏈的關鍵市場。但韓國是美國的盟友，報道指，因此美國的任何施壓行動都可能會令韓國、三星電子和SK海力士公司痛苦。