加拿大稱不會公開調查中國干涉選舉指控　但承認有干涉企圖

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）任命的一個獨立監管機構認為，不應就北京干涉加拿大選舉的指控展開公開調查，因為沒有證據表明外國政府的干涉影響了選舉結果，但要承認存在外國政府的干涉企圖。



綜合法新社、彭博社和路透社報導，3月受任命審查干涉選舉指控的高級官員約翰斯頓（David Johnston）5月23日發表中期調查報告，在新聞發佈會表示：「毫無疑問，外國政府正試圖影響加拿大的候選人和選民。」

但約翰斯頓得出的結論認為，加拿大2019年和2021年的選舉「受到精密機制的良好保護，沒有理由對這些結果缺乏信心」。外國政府干涉加拿大選舉的嘗試沒有改變投票結果。

約翰斯頓還說，並沒有發現任何部長、總理或他們的辦公室以明知故犯或怠忽職守，未能根據情報而採取行動。但情報部門收集的資訊在政府內部的傳達和溝通機制的確存在管理缺陷，導致政府內部沒有對相關消息做很好的處理。

當被問及是否需要就外國干涉選舉的指控展開公開調查時，他明確地回答，他已審查所有相關事實。

約翰斯頓說，關鍵問題是加拿大安全機構和政府部門之間的資訊流並沒有得到很好的追蹤，政府內部的資訊交流系統混亂，猶如「大而無當的資料夾」。他表示外國干涉是一個真實存在且不斷增長的威脅，需要做更多的工作以更好地檢測和防止此類干涉，因此他將舉行公開聽證會，以確定如何改進政府對外國干涉的反應，而不是進行調查。

約翰斯頓說：「我所查閱的情報必須是保密的。因此，現實情況是，任何可信的公共調查根本不可能公開。」約翰斯頓定於今年10月發佈最終報告。

加拿大媒體曾引述情報報導稱，中國官員試圖在2019年和2021年加拿大選舉中對一些反對派候選人施加不利影響，以幫助杜魯多當選。隨後，杜魯多領導的自由派少數黨政府面臨越來越大的壓力，在野黨要求政府解釋如何應對有關北京試圖影響或破壞加拿大民主進程的指控。杜魯多3月任命曾擔任加拿大總督的約翰斯頓作為特別報告員對此進行調查。

5月初還有加拿大媒體報導稱北京試圖恐嚇一位加拿大議員及在香港的親屬，渥太華還為此驅逐一名中國外交官。

本文獲《聯合早報》授權轉載

