北京警告美國慎重處理與台經貿關係

中國商務部表示堅決反對台灣與美國簽署《美台21世紀貿易倡議》（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）第一部份協議，並警告美國慎重處理與台灣的經貿關係。



中國商務部網站5月23日發布消息，商務部新聞發言人以答記者問形式說，有注意到美國宣布與台灣就《美台21世紀貿易倡議》5個議題完成談判，將簽署第一部份協議。發言人強調，「中方對此堅決反對」。

發言人說，一個中國原則是台灣參與對外經濟合作的前提，一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。

發言人最後指出，美國應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將不支持「台獨」的承諾落到實處，慎重處理與台經貿關係。

台灣與美國上週同步宣布完成《美台21世紀貿易倡議》首批協定談判。台灣形容，這是台美1979年斷交以來結構最為完整的雙邊貿易協定。

台美雙方是在2022年6月宣布啟動這項談判。首批協定的5大領域包括貿易便捷化、良好法製作業、服務業國內規章、反貪腐和中小企業等。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）通過聲明表示，這代表美台在加強經濟關係上邁出的重要一步。

不過，據彭博社和《華爾街日報》分析，該協議並沒有處理關稅等棘手問題，而是減少美企向台灣出口的手續，比如允許電子申報和網上支付稅費等，讓美國企業能把更多產品帶到台灣。而且，協定所處理的貿易壁壘也只是「容易解決的障礙」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

