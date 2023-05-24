美國再次延遲向台灣交付F-16戰機

美國空軍表示，美國將第一批F-16戰機交付台灣的日期延後，是因為戰機生產線遇到了「複雜的開發挑戰」。美國空軍給出的原因比先前新冠疫情導致的供應鏈中斷還要嚴重。



彭博社5月24日報導，美國空軍指F-16戰機的生產遇到了「複雜的開發挑戰」，美國、台灣政府和洛克希德（Lockheed Martin Corp.）公司「正積極努力緩解這些延誤」，「我們致力於盡一切努力找到解決方案，儘快將這些完全具備能力的飛機交付給我們的合作夥伴。」

聲明沒有披露洛克希德公司具體遇到什麼開發挑戰。美國空軍和洛克希德公司也拒絕透露上述挑戰會否影響戰機交付給巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞的日程。

美國空軍表示，在得知技術問題後，美國國務院和五角大樓的高級官員立即聯繫了洛克希德公司，並前往格林維爾基地與公司高管會面，討論這個問題。新的F-16戰機在洛克希德公司位於南卡羅來納州格林維爾的工廠組裝。

洛克希德公司發言人盧茨（Liz Lutz）在聲明中說，該公司正「與美國政府密切合作，以應對支援美國安全目標的挑戰。」

美國在2019年批准向台灣出售66架由洛克希德公司製造、價值80億美元的F-16戰機，以提升台灣在面對中國大陸加強威脅時的防禦能力。交付完成後，台灣的F-16戰機數量將達到200多架。

台灣國防部5月初曾表示，第一批（兩架）新F-16V戰機原定今年第四季交付，但由於冠病疫情導致供應鏈中斷，交付日期已延至明年第三季。洛克希德公司表示，所有66架飛機仍將按計劃在2026年完成交付。

但彭博社報導稱，美國空軍的聲明表明，F-16戰機的交付被延遲，原因比供應鏈中斷更加嚴重。

美國國防部副部長拉普朗特（William LaPlante）3月在一次工業會議中說，目前戰機生產鏈中積壓的大部分是F-16戰機生產線，「不是因為生產速度慢，而是因為之前的訂單必須完成。」

自去年以來，台灣就對美國多次延遲交付武器頗有怨言。美國武器製造商將供應優先轉向烏克蘭以支持對俄羅斯的防禦，此問題引起美國立法者的關注。美國國會眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）上個月訪台時承諾，他將盡一切可能加快武器交付。

本文獲《聯合早報》授權轉載

