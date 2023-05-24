美媒：中國加緊建設衛星互聯網網絡　欲與Elon Musk「星鏈」競爭

美媒稱，中國正加緊建設自己的衛星互聯網網絡，以和美國富豪馬斯克（Elon Musk） 創辦的太空探索技術公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星服務競爭，後者在世界各地迅速擴展，並已在俄烏戰爭的軍事應用中展露身手。



《華爾街日報》報道稱，中國加緊建設衛星互聯網網絡的背後原因，緣於地緣政治的緊張局勢升溫，以及擔憂關鍵軌道資源飽和的風險，這也是中國政府在關鍵科技方面推動自給自足的舉措之一。

目前中國正建設新的發射場，隨着新的國有和民營企業入場，中國的衛星產業已在發展壯大。不過，中國要建設自己的衛星寬頻網絡，也面臨着發射能力有限以及科技障礙在內的種種困難。

中國民營企業北京天兵科技有限公司計劃開發的火箭，一次發射可攜帶高達60顆衛星，這與馬斯克麾下SpaceX用來構建「星鏈」的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭有效載荷大致相當。

天兵科技4月首次將一款液體燃料火箭成功送入軌道，此舉朝着中國建造可重複使用的運載火箭邁出重要一步。

SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）5月早些時候在一個活動上稱，中國現在沒有可重複使用的火箭，但她認為中國很快就會實現這一目標。

一些研究人員預計，中國的衛星星座將對美國在全球衛星市場的強大領先地位構成重大挑戰。美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）2022年12月的一份報告稱，中國可能把衛星寬頻連接與「一帶一路 」倡議捆綁在一起。

報告稱，巴基斯坦和埃及等在數碼基建設施方面依賴中國的國家，將傾向把中國的衛星互聯網納入自身網絡。此外，中國在許多經濟體中的經濟影響力，也將使其有能力妨礙這項經濟體採用美國服務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

