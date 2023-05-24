習近平晤俄羅斯總理　願在核心利益問題續互相堅定支持

中國國家主席習近平5月24日在北京會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），習近平表示中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持。



央視新聞報道，習近平在會見中指出，鞏固好、發展好中俄關係，既是民心所向，也是大勢所趨，他希望雙方繼續發揮中俄合作空間大、前景廣、動力足的優勢，把各領域合作推向更高水平，不斷豐富兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。

習近平稱，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。

他稱雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點，要繼續擴大人文交流，開創民心相通新局面。

他又指中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為地區國家帶來實實在在的利益。

報道指，米舒斯京轉達俄總統普京對習近平的親切問候和良好祝願，他表示今年3月習近平主席對俄羅斯進行歷史性的國事訪問非常成功，開闢了俄中全面戰略協作夥伴關係的新時代。

他指俄方願同中方認真落實兩國元首達成的重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，加深各領域務實合作，俄方願同中方一道推動世界多極化進程，鞏固以國際法為基礎的國際秩序。俄方期待同中方進一步加強人文交流，使俄中友好世代相傳。