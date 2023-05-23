別爾哥羅德州受襲　俄羅斯：擊潰烏克蘭武裝團夥

俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）格賴沃龍（Graivoron）地區5月22日被指遭攻擊。俄羅斯國防部23日稱，俄軍已擊潰22日進入別爾哥羅德州的烏克蘭武裝團夥，消滅逾70人。



俄衛網23日稱，俄羅斯國防部對記者說，烏軍在巴赫穆特（Bakhmut，俄稱阿爾喬莫夫斯克，Artyomovsk）戰敗後，開始針對平民實施恐怖活動。俄方指烏克蘭22日對科津卡國際口岸（Kozinka，暫譯）及別爾哥羅德州格賴沃龍地區一些民用設施進行密集炮擊後，一個烏克蘭民族主義編隊入侵俄羅斯境內。

俄方表示，俄羅斯展開「反恐行動」，烏克蘭民族主義編隊被包圍並被擊潰。俄國防部指，烏克蘭民族主義編隊的殘餘力量退回烏境內，但俄軍繼續打擊他們，直到將他們全部消滅為止。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）23日說，基輔政權及基輔政權的資助者，即美國、歐盟和英國，應對別爾哥羅德破壞事件負責。

烏克蘭政府否認與事件有關，稱是俄羅斯的反政府組織策劃襲擊。俄羅斯叛軍組織「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia）宣布認責。