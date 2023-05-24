G20會議印控克什米爾召開沙特埃及抵制　印度被指濫用主席國地位

二十國集團（G20）5月22日旅遊工作組會議揭幕，會議舉行地點選址印控克什米爾地區首府斯利那加（Srinagar）引發爭議。埃及、阿曼、沙特阿拉伯和土耳其等抵制。巴基斯坦對此強烈抗議，指印度被指濫用輪值主席國地位。



斯利那加是查謨-克什米爾（Jammu and Kashmir）夏季首府，克什米爾地區自1947年印度與巴基斯坦分治以來，一直是印巴有主權爭議地區。該地區信奉伊斯蘭教人口佔多數，但印度實際控制大部份地方，此前被列為印度的半自治邦。印度2019年直接控制克什米爾並廢除其有限度自治權，引發大規模示威。

印度《印刷報》22日稱會議召開首天，埃及、阿曼、沙特和土耳其等國均未派官方代表出席此次會議。報道引述印度外交和安全機構消息人士的話稱，埃及非G20成員，但受邀參加。消息人士承認，在埃及與印度1月才將雙邊關係提升為戰略夥伴關係的背景下，埃及缺席令人有些意外。

環球網援引《印度斯坦時報》稱，印度旅遊主管部門官員說，在克什米爾地區召開G20旅遊工作組會議具有重要意義，有助於向全球展示克什米爾地區的自然風光，促進當地旅遊業發展，對民眾有利。

卡塔爾半島電視台23日的現場報道稱，在斯利那加召開的G20活動僅有60多名各國代表出席，但會議期間全城大部份街道保持嚴格戒嚴狀態，這與印度政府在會上宣稱試圖「振興克什米爾旅遊」的宗旨相悖。

巴基斯坦外交部長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）22日表示，印度安排在斯利那加召開G20會議是濫用G20輪值主席國地位的行為。他稱不在爭議領土召開國際會議應是各國遵守的國際慣例，巴基斯坦將通過外交努力等多種和平溝通手段，確保更多G20國家抵制此類行為再次發生。

中國外交部發言人汪文斌19日稱中方堅決反對在領土爭議地區舉辦任何形式的G20會議，也不會出席這種會議。