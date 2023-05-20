印控克什米爾G20會議　中國：反對且不會出席

中國外交部稱，中國不會出席下週在印度控制克什米爾舉辦的G20旅遊主題會議和活動，因為該地涉及領土主權爭議。



中國外交部發言人汪文斌星期五（5月19日）在例行新聞發布會上做出上述表述，並表示，「中方堅決反對在領土爭議地區舉辦任何形式的G20會議」。

今年擔任20國集團主席國的印度，在今年9月舉行的領導人峰會之前，在全國各地組織了一系列會議。印度將於5月22日至24日在斯利那加（Srinagar）舉行旅遊工作組會議，斯利那加是查謨-克什米爾的夏季首府。不過，會議舉行地點查謨-克什米爾存在主權爭議，中國和巴基斯坦都反對在該地舉行會議。

印度政府在2019年將穆斯林佔多數的查謨-克什米爾邦劃分為兩個聯邦直轄區，分別是查謨-克什米爾以及拉達克，其中拉達克由中國控制，查謨-克什米爾由印度控制。查謨-克什米爾原先擁有的自治權也被撤銷。

印度和巴基斯坦都主張擁有克什米爾的領土主權，雙方還曾為此爆發戰爭。本月早些時候，巴基斯坦還表示，在印度政府審查撤銷克什米爾自治權的決定之前，它不會與印度進行雙邊接觸。

中國對在克什米爾舉行會議表示反對後，在日本參加G7峰會的印度總理莫迪說，中印邊境能否和平與安寧，將決定中印雙方的正常關係。

莫迪還說，中印兩國的關係，應該建立在相互尊重和互利共贏的基礎之上，在邊境問題上，印度將準備並致力於保護本國的主權和尊嚴，印方可以在自己領土上自由舉辦會議。

中國和印度2020年在邊境拉達克地區爆發軍事衝突，造成24名士兵死亡後，兩國關係降至冰點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

