英國通脹率8個月來首次跌至個位數　仍高於專家預期

英國數據顯示，在連續8個月保持兩位數通脹率後，英國4月的通脹率首次跌至個位數，但仍高於預期，加劇英央行的升息壓力。



綜合彭博社和路透社報道，英國4月的消費物價指數（CPI）從3月的10.1%下降至8.7%，但仍高於經濟師此前預測的8.2%，服務和核心物價創31年來最大漲幅。

這是英國近8個月以來首次出現個位數的通脹率，但核心指數的跌幅不如預期，還是會加大央行在夏季延長加息周期的壓力。最新指數被認為是一個關鍵的十字路口，是央行決定是否繼續加息的依據。

英央行最關注的核心通脹率，不包括波動較大的食品和能源價格，這一指數已從3月的6.2%飆漲到6.8%。

英國央行行長貝利（Andrew Bailey）說，央行正在尋找通脹率下降的「證據」，然後才能對英國40年來最激進的加息周期進行「休息」。英國央行已連續加息約12次，並將關鍵貸款利率提升至4.5%，為2008年以來最高。

英央行預計，英國的通脹率將在2023年大幅下降，但仍擔心能源價格大幅下降不能連帶降低價格壓力。英國超商的商品價格使通脹率持續上升，經濟彈性超過預期，勞動市場仍然非常緊張，進一步助長薪酬壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

