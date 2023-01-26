英國通脹嚴重：上班族求助食物銀行　教師為讓子女果腹不吃晚餐

英國通脹問題嚴重、物價飛漲，不僅低收入家庭出現三餐不繼的情況，連受薪階級也陷入困境。新加坡媒體1月26日稱，有英國在職人士因薪金不足以應付生活開支而須向食物銀行求助。



英國2022年7月的通脹率升幅達到10.1%，為40年來首次錄得雙位數升幅。當時的通脹率上升主要由食品價格上漲帶動。

當地民眾直至現時仍受食品價格高企、生活成本上漲困擾。新加坡《海峽時報》1月26日稱，英國牧師朗博恩（Vicky Longbone）在英格蘭（England）中部的德比市（Derby）管理食品銀行，她指駭人聽聞的是，連有工作的人也須向食物銀行求助。

報道指，部份在職人士的薪金追不上通脹，愈來愈多上班族無法向子女提供足夠的食物。在這情況下，有人首次向食物銀行求助。

內文提及，在倫敦（London）擔任幼稚園老師的科里（Aislinn Corey）為節省開支，有時會不吃晚餐，並將更多食物留給兩名兒子。她已無力購買零食給兒子，但又不想讓他們知道她正面對經濟困難。因此她會在兒子索要零食時，與他們在家中玩「野餐遊戲」，並與他們一起分享一個由食物銀行提供的橙或蘋果。

圖為Yee-King Ho在外國深造，實習時的照片。（Yee-King Ho LinkedIn照片）

類似的情況甚至迫得人走投無路。一名香港人在移民英國後因無法應付高昂生活開支，懷疑患上心理疾病後尋短。死者名稱Yee-King Ho，27歲。她在2022年4月移居至英國生活，在11月3日證實死亡。

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醫院管理局精神健康專線：24667350

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