加拿大沙特阿拉伯同意全面恢復外交關係

加拿大及沙特阿拉伯5月24日宣布，同意全面恢復外交關係，兩國亦會再次互派大使。



路透社報道，兩國關係在2018年交惡，源於當時一篇加拿大駐沙特首都利雅得（Riyadh）大使館Twitter的發文，內文以阿拉伯語撰寫，要求沙特方面立即釋放被扣留的女權份子，結果惹來沙特不滿，宣布召回駐加大使，亦禁止加國大使到當地，以及封殺雙方貿易。

僵局在去年11月出現進展，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，MBS）在曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）論壇期間會晤，同意改善關係。兩國在聲明提到，今次決定反映雙方根據互信及共同利益而恢復外交關係的渴望。

報道引述加拿大政府消息人士指，懲罰性的貿易措施會撤銷，並形容對立無助推動加拿大的利益，以及沙特的人權問題。該名消息人士亦稱，外長趙美蘭（Mélanie Joly）認為，為了解決全球問題，有需要與不一定經常意見相近的人士對話。

根據官方數據，沙特在2021年是加拿大在中東區內的最大出口市場，出口額達22億加元，其中近八成的出口產品是運輸設備；而來自沙特的進口到加拿大產品中，接近全部都是燃油和石油化學產品，進口額達24億加元。