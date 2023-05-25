美國眾議院中國委員會通過報告　就台灣新疆提建議

美國國會眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on the CCP）5月24日通過涉及台灣和新疆議題的報告。



美中戰略競爭特別委員會24日就台灣問題提出10項建議，包括擴大美台聯合軍事訓練、成立美台聯合規劃小組、加強和分配美國在印太地區的軍力態勢，以及與美國盟友及合作夥伴制定聯合計劃，讓中國就侵台採取軍事行動時付出沉重的外交和經濟代價等。

美國一直指控中方「種族滅絕」在新疆地區的維吾爾人及其他少數民族。美中戰略競爭特別委員會也就新疆問題提出6項建議，包括制裁參與種族滅絕的中國科技公司，以及加強執行阻止進口強迫維吾爾人勞動生產的貨品進口美國的現行法律。

對於台灣問題，中國多次要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，世界上只有一個中國，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，也曾指美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益。

中國外交：圖為2023年4月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

在美國指控中方在新疆實施種族滅絕方面，中方也多次譴責美方散布謊言並對中方進行抹黑攻擊，強調美方說新疆種族滅絕是徹頭徹尾的世紀謊言，毫無道德可言，妄想、企圖破壞中國民族團結、干擾中國發展。