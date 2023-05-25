日本長野縣槍擊案升至3死　疑犯逃入民宅與警對峙　現場再響槍聲

日本中部長野縣中野市5月25日下午發生槍擊及持刀傷人事件，傷亡人數升至3死1傷。據日媒指，疑犯逃離現場後躲入民宅，與警方對峙，在晚上7時50分、8時10分均再響起槍聲。有日媒指，該民宅是中野市議會議長青木正道的住宅。



3名死者為2名警員及1名女子。

日媒FNN之前引述消息指，疑犯在逃離犯罪現場後躲在一所私人住宅內，警方包圍現場一帶。

先向女子捅刀

日本放送協會（NHK）指，在25日下午4時30分左右，中野市警方接獲舉報，指有一名男子刺傷一名女子，警察到場後，發現有男子向趕到現場的警察開槍。

一名在現場目擊事件的男子稱，「今天下午4時左右，我正在田裏幹活，一名女子從北邊走來，說『叔叔，救救我』，然後摔倒了。」他稱之後有一名身穿迷彩服、手持大刀的男子走來，想向他捅刀。

他稱，之後他打電話報警，鄰居們也衝過來，給遭刺傷的女人急救，他說「那個男人拿着散彈槍開了兩槍」。

報道指，在疑犯逃離現場後，有附近商店員工指，聽到廣播稱發生「散彈槍射擊事件」，呼籲附近居民暫勿外出，並指該男子可能仍然有槍。員工又稱聽到救護車和警車的聲音。

據警方介紹，該名男子當時穿着迷彩服、戴迷彩帽，也戴着墨鏡和口罩。

報道指，現場位於信州中野站以西約1.5公里處，附近有很多房屋與餐廳，也有消防局與托兒所。