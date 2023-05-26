報道稱肯尼亞網絡遭中國黑客入侵　當地政府：應被視為受資助宣傳

路透社早前報道，中國黑客持續多年對肯尼亞展開廣泛的網絡攻擊，肯尼亞安全官員駁斥指，相關報道應被視為受到贊助的宣傳。



肯尼亞國內安全和國家行政部首席秘書奧莫洛（Raymond Omollo）5月25日在一份書面聲明中說，路透社對中國黑客攻擊肯尼亞政府機構的報道，應該被看作是一個受到贊助的宣傳。

他說，這篇報道的廣泛傳播和其他知名外國媒體的迅速轉載，進一步暗示了它們對肯尼亞主權的精心策劃和協同攻擊。

奧莫洛稱，中國為肯尼亞提供了政府網絡基礎設施，因此可以合理地設想，如果建設國希望滲透到所安裝的網絡系統中，不太可能會聘請第三方黑客來駭入。

路透社5月24日報道稱，中國黑客從2019年末開始對肯尼亞展開為期三年的網絡入侵行動。攻擊主要針對肯尼亞8個政府部門，包括總統辦公室、國防部、信息部、衛生部、土地部、內政部、反恐中心等。

根據路透社的兩個消息來源和一份防務公司所撰寫的報告，中國黑客發動攻擊是為獲取關於肯尼亞計劃如何管理債務償還的信息。

路透社發言人回應：「我們堅持我們的報道。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

