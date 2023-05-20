肯尼亞邪教領袖的誕生：從的士司機到操控無數教徒生死的恐怖牧師

肯尼亞邪教組織「好消息國際教會」（Good News International Church／佳音國際教會）駭人事故近來震驚全球。51歲牧師麥肯齊（Paul Mackenzie）以聖經末日預言佈道，鼓勵信眾挨餓、聲稱「教育是邪惡的」，呼籲產婦分娩時不要就醫、孩子不要接種疫苗等。但他仍吸引至少數百人到偏遠荒野共同生活，並將這些信眾活活餓死。4月中旬至今，該教會據點附近發現的遇難者遺體增加至201具，且仍有610名教會人士失蹤。



據《紐約時報》（NYT）14日報道，肯尼亞媒體稱此邪教事件為「大屠殺」，有些信眾在親屬和前教會成員的苦勸下仍不願離開，這讓外界感到毛骨悚然，為何這麼多人無視人類最基本的生存本能，選擇禁食而死？

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35歲倖存者穆恩多（Solomon Muendo）以前在街頭當小販維生，2021年聽從麥肯齊（Paul Mackenzie）的號召之後，他就和其他數百名信徒一樣，帶着妻小搬到港灣城市馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）。

沙卡赫拉森林是麥肯齊創立的「好消息國際教會」（Good News International Church）所宣稱之「避難所」，麥肯齊稱待在此地就能「遠離即將到來的末日」。然而這片佔地300多公頃的土地不是避風港，而是被太陽曬焦的灌木叢和荒地，現在還變成了可怕的犯罪現場，一座座墳坑淺埋餓死的信徒。而倖存的信徒像穆恩多一樣，整日在森林裡飽受飢餓之苦。

今年4月，穆恩多打電話給他在蒙巴薩（Mombasa）的妹妹，告訴她：「我們開始禁食，這樣就可以去各各他（Golgotha）見基督了。」他指的是《聖經》中耶穌受難之地。穆恩多在電話中聽起來很高興，「因為他認為他很快就會為耶穌而死。」他的妹妹向《紐時》指控道，麥肯齊「是個殺人犯」。

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當局公布驗屍報告稱許多死者的死因是「餓死」，一些遺體還被發現因為窒息、勒喉或鈍擊而死亡的跡象。警方蒐集的證詞稱，有些遺體器官遭到摘除。還有數百人下落不明，也許被埋在森林的某處。穆恩多的妹妹說，他的妻子和孩子都失蹤了。

本月初，麥肯齊在蒙巴薩法庭上短暫現身，他穿着一件粉紅色的外套，神采奕奕，當庭裁定延長拘留。肯尼亞政府難以解釋，在非洲號稱最現代化和穩定的國家裏，執法部門為何難以防範這令人毛骨悚然的邪教犯罪，這也引發了社會上對限制宗教的討論，儘管宗教自由是載入肯尼亞憲法的權利。

從的士司機到擁有電視頻道的邪教領袖

21年之前，麥肯齊是一位的士司機。2003年，他聲稱「接到召喚」，「要創辦自己的教堂」，並與志同道合的浸信會教堂信徒卡欣迪（Ruth Kahindi）一起成立「好消息國際教會」。

「一開始這只是普通的教會，」卡欣迪的女兒娜歐米（Naomi）回憶道，她記得麥肯齊是一位很有說服力的演講者，傳播常見的福音派思想，不過多年的密切合作後，卡欣迪2008年左右指控麥肯齊私吞信徒的貢獻，兩人鬧翻，也是從那時起，麥肯齊的佈道演說添加了許多末日內容。

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卡欣迪的其中一個女兒瑪麗（Mary）嫁給了麥肯齊的狂熱信徒、前酒店清潔工姆瓦卡拉馬（Smart Mwakalama）。姆瓦卡拉馬目前也遭到逮捕，他的妻子瑪麗和他們的6個孩子都失蹤了，家人擔心他們在沙卡赫拉森林遭遇不測。瑪麗的姐姐娜歐米說，麥肯齊「是個惡魔」，「毀了太多人的生命」。

2015年，一位名叫卡塔納（Titus Katana）賣花生的小販加入「好消息國際教會」，並晉升為副牧師。他告訴《紐時》，最初他非常欽佩麥肯齊，但是他後來發現，麥肯齊「因為關於世界末日的錯誤預言而變了，其最感興趣的是賺錢，而不是向全世界佈道。」

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麥肯齊一步步擴大自己的宗教影響力，建立自己的福音電視頻道、網路社群媒體帳號，將傳播範圍擴大到整個非洲。卡塔納回憶說，麥肯齊自2017年開始洗腦信徒不要去看醫生或送孩子上學，他在教堂建立收費學校，聲稱擁有「神聖的治療能力」，藉此收費「治療」。「他告訴我，他從上帝那裡得到了啟示稱教育和醫學是有罪的」，卡塔納說，「一切糟糕的事情都從此開始。」

疑計劃讓信徒有序自殺

麥肯齊愈來愈受歡迎，也引起了肯尼亞當局的注意。2017年10月，麥肯齊因宣揚極端主義信仰等四項罪名遭到逮捕，此前這些罪名主要針對在肯尼亞製造恐怖攻擊的穆斯林罪犯，麥肯齊不認罪，後來也被宣告無罪。他於2019年再次因相同原因遭到拘留，後獲得保釋。

此後，麥肯齊散布許多有關政府的陰謀論，例如他稱肯尼亞政府為公民提供的身份證號碼是「獸的印記」（Mark of the Beast），即《聖經》啟示錄提及的邪惡印記。同時，他為避免再被當局起訴，宣布將關閉教堂、變賣財產並撤退到沙卡赫拉森林，他邀請追隨者加入他所謂新聖地的行列。

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2020年肯尼亞爆發新冠疫情，對許多信徒來說，這證明麥肯齊長期以來的佈道「沒有錯，世界末日即將到來」。根據卡塔納的說法，麥肯齊對末日預言愈來愈著迷，今年1月他向數百名搬到沙卡赫拉的信徒發布「新指示」，大致計劃就是想通過「禁食」讓信徒有條不紊地執行大規模自殺。

卡塔納回憶起麥肯齊的話，最先死去的會是孩子，讓他們「在太陽底下禁食，這樣他們就會死得更快」，3月、4月將輪到女性，其次是男性。根據麥肯齊的說法，信徒能通過餓死「見到耶穌」，而他本人需要活着以幫助信徒完成願望，直到所有信徒「見到耶穌」之後，他也會在「末日即將來臨」前斷食致死。

在今年3月流傳的一段網路影片裡，麥肯齊宣稱：「我聽到基督的聲音告訴我『我給你九年來傳播末世信息的工作已經告一段落。』」卡塔納表示，自殺計劃開始時他已經與麥肯齊決裂，不在沙卡赫拉，但從信徒那裡聽說了這件事，於是他到警察局報案，說森林裡「孩子們正在死去」。

「直到來不及了，他們才開始採取任何行動，」卡塔納說道。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：肯亞邪教釀至少200死》他要信眾自殺：餓死才能見耶穌…為什麼這麼多人願意？】