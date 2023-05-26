土耳其大選第二輪投票周日舉行　國家不變與改變的決擇

土耳其即將在5月28日舉行第二輪的投票，這是被視為改變土耳其未來的重要一天。兩名候選人，現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）及反對黨領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）分別代表了不變與改變的截然兩個不同道路。選民將怎樣選擇？



據中東民調組織AL-MONITOR的最新民調，埃爾多安與克勒奇達爾奧盧的支持度非常接近，40%與39%僅為誤差範圍之內。同時有15%的受訪者稱仍未決定投票予誰，顯示這次選舉競爭相當激烈。

圖為5月15日，土耳其安卡拉，總統埃爾多安在第一輪投票後向支持者致謝。（Reuters）

威權政治的改變

埃爾多安在過去數年逐漸擴大自己的權力，他可隨意宣布國家進入緊急狀態，也可挑選或解僱任何公務員。他指責對手克勒奇達爾奧盧是個LGBT支持者，試圖爭取傳統伊斯蘭信徒的支持。

克勒奇達爾奧盧則表明廢除總統制，恢復議會制。克勒奇達爾奧盧表示會讓5個政治聯盟都將有各自1位副總統，扭轉土耳其今天的威權政治。不過由於埃爾多安及其保守主義的盟友已贏得國會多數席位，克勒奇達爾奧盧要推動改革並不容易。

向東還是向西看

兩人的外交政策也不一樣，埃爾多安保留着其北約的位置同時，與俄羅斯及中國友好。他將土耳其視為「和平貿安全之島」，並倡議讓安卡拉成為俄烏戰爭的調解人。

親西方的克勒奇達爾奧盧則希望回到加入歐盟的進程，恢復土耳其與美國的軍事關係，但他亦承諾會維持與俄羅斯交往，不會貿然破壞與俄羅斯的友好關係。

圖為5月18日，土耳其安卡拉，反對黨領袖克勒奇達爾奧盧在記者會上說話。（Reuters）

敘利亞難民的未來

敘利亞難民問命運會這次選舉中決定，自敘利亞危機爆發後，土耳其為歐洲國家接收了近350萬名的難民，克勒奇達爾奧盧表明希望能盡快送他們回國。

克勒奇達爾奧盧指責埃爾多安將數以百萬的移民帶入土耳其，包括伊朗、阿富汗和巴基斯坦人。民調顯示八成以上的土耳其人希望敘利亞人返回自己國家，然而自2011年以來，有70多萬敘利亞人在土耳其學校就讀，88萬敘利亞嬰兒在土耳其出生，他們能否回到敘利亞生活成為問題。

埃爾多安也正試圖解決這問題，他表示已與巴沙爾（Bashar al-Assad）達成協議，加快讓100萬敘利亞人的自願遣返。敘利亞人自願遣返的想法似乎很困難，但土耳其國家媒體報導，敘利亞建造5000套公寓的工作已經開始。