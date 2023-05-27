格魯吉亞現反俄示威　普京驚訝：他們腦袋有問題

撰文：聯合早報
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俄羅斯恢復與高加索國家格魯吉亞（Georgia）的航空服務，在機場外有示威者發起反克里姆里宮示威。普京表示對此感到驚訝，還指示威者「腦袋有問題」。

法新社報道，進入後新冠時代，當世界航空旅行迅速恢復之際，俄羅斯對烏克蘭的入侵已進入第二年，而莫斯科也進一步被西方孤立。

上週，一架俄羅斯客機降落在格魯吉亞。這是2019年以來，俄羅斯飛機首次降落在這個高加索國家。數十名格魯吉亞人在首都第比利斯（Tbilisi）機場外示威抗議。

圖為2023年5月19日，格魯吉亞反俄示威者高舉旗標語，反對俄羅斯恢復兩國航線。（Reuters）

普京5月26日與商界人士進行會議時，坦言格魯吉亞人在機場示威令他「十分驚訝」。

普京在電視講話中說：「我以為每個人都會說，謝謝你們，太好了。但情況相反，我完全無法理解他們不滿什麼。」

普京說：「在我看來，他們的腦袋有問題。我不清楚那裡到底是什麼情況。」

2008年俄羅斯與格魯吉亞發生了一場短暫但血腥的戰爭，反俄情緒在這個親西方國家根深蒂固。作為對第比利斯反莫斯科集會的回應，俄羅斯於2019年叫停了格魯吉亞航線服務。

至2023年，普京於5月宣布解除與格魯吉亞的飛行禁令，並為格魯吉亞公民推出一項90天免簽證措施。

5月19日，第比利斯的示威者在機場外舉牌和拉布條，抗議俄羅斯恢復兩國航線，抗議牌和布條上寫的是：「你們不受歡迎」和「俄羅斯是一個恐怖主義國家」。

有格魯吉亞人指責政府與克里姆林宮秘密合作，但政府堅持必須與俄羅斯維持經濟聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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