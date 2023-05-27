基辛格：台灣問題暫無法解決　籲商若干年內維持現狀

美媒5月26日引述美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）稱，台灣問題現時不可能找到解決方案，應在數年內維持現狀，並認為世界在中美競爭下已失序。



《華爾街日報》26日引述基辛格受訪時稱，台灣是一個「無法解決的問題」，除了時間，並無其他解決辦法。

他稱歡迎一個能在若干年內維持現狀的方案，譬如令雙方在此期間不會相互威脅，並限制針對對方的軍事部署。

他稱，對於台灣，美國必須謹慎措辭，以免被人說成美國把台灣當作一個國家來對待。他說：「但這些都是可以想像的——我不是說可以實現的——目標。」

基辛格稱相信中國國家主席習近平會對討論持開放態度，但不是通過美國對他說、要求他例如在10個方面有進展，然後美國再來「獎勵」他——基辛格稱這麼做行不通。

中美關係：圖為2019年11月22日，時任中國外交部長王毅與美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在北京人民大會堂會面。（Getty）

大國因中美失序

基辛格稱他看這個世界時見到的，幾乎所有大國家都失序（disorder）。

基辛格稱，在一個因中美競爭而四分五裂的世界，幾乎所有大國都在問自己的基本取向，其中多數並無內部取向，且正在改變或適應新環境。

他指出，許多國家對自身想在世界上實現的目標沒有主導觀點，包括印度等大國，以及眾多「從屬國」，他們想知道自己應否令超級大國的行動變得溫和，或爭取「一定程度的自主權」。

中國最理想的模樣

當他在訪問中被問及如何評估中國的野心時，他故作嚴肅地說：「我認為他們想在世界範圍內傳播中國文化。」他稱中國尋求的是「安全」，而不是統治世界，但中國確實希望成為亞洲的主導力量。印度和日本會接受嗎？ 基辛格稱「理想的情況是，一個明顯強大的中國，它將通過事物的必然性發生。」