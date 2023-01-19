基辛格：台灣不能成為中美談判重心　美國勿走向「兩個中國」方案

中美關係正常化推手、美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger；又譯作季辛吉）十七日表態支持烏克蘭加入北約組織，並表示烏克蘭和西方世界應與俄羅斯維持對話，中美應保持冷靜尋求對話。



世界經濟論壇17日在瑞士達沃斯登場，基辛格連續兩年以視訊方式參與，對於俄烏和台海，基辛格都提到創造對話條件的重要性。

呼籲中美不要「立即攤牌」 點圖了解更多基辛格對中美及俄烏關係的看法：

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針對中美台關係，基辛格去年呼籲，中美應避免直接衝突，且台灣不能成為中美談判的中心；他今年說，中美都要避免採取會使對方解讀成「立即攤牌」的行動。

基辛格說，大陸應克制其軍事擴張，美國也要避免表現出在「一個中國」原則的指導下走向「兩個中國」的解決方案。他表示，若雙方都能冷靜下來，避免口頭威脅彼此，就能創造對話條件。

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華府經常重申一中政策，較少談到北京的一中原則；現任白宮國安會戰略溝通協調官柯比前年十月在五角大廈任職期間說，國防部長期遵守「一中政策」，與北京主張擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場。

至於烏克蘭，基辛格支持美國軍援烏克蘭、支持對俄羅斯的制裁，並支持烏克蘭加入北約。他表示，在俄烏戰爭爆發前，他反對烏克蘭加入北約，因為擔憂「現況成真」；然而烏克蘭中立的想法已經沒有意義，「我相信烏克蘭取得北約會籍是個合宜的結果」。

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基辛格去年主張烏克蘭以承認失土來交換停火而受抨擊，他今年說，「我仍認為，在侵略戰爭的現狀下停火是目前軍事行動的合理結果，但不一定是未來和談的結果」。

基辛格表示，美國應持續支持烏克蘭，直到達成停火，同時保持俄羅斯對外的溝通管道，這將能防止莫斯科認為戰事演變成「反俄戰爭」，也是給俄國一個重返國際社會的機會，避免戰事升級世界局勢惡化。

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