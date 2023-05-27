基辛格：不認為中國想稱霸世界但期待成為亞洲主導力量

美媒5月26日在美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）100歲生日前夕，刊登他的長篇專訪。他稱不認為北京尋求稱霸世界，又指日本或將研發大規模殺傷性武器，以應對日益強大的中國。



當他在訪問中被問及如何評估中國的野心時，他故作嚴肅地說：「我不認為他們想在世界範圍內傳播中國文化。」他稱中國尋求的是「安全」，而不是統治世界，但中國確實期待成為亞洲的主導力量。

印度和日本會接受嗎？ 基辛格稱「理想的情況是，一個明顯強大的中國，它將通過事物的必然性發生。」

他預測日本為回應這一點，將開發大規模殺傷力武器，這或在3、5、7年內發生。

他強調稱並非敦促日本這樣做，而是在嘗試提供分析。

大國因中美失序

基辛格稱他看這個世界時見到的，是幾乎所有大國家都失序（disorder）。

基辛格稱，在一個因中美競爭而四分五裂的世界，幾乎所有大國都在問自己的基本取向，其中多數並無內部取向，且正在改變或適應新環境。

他指出，許多國家對自身想在世界上實現的目標沒有主導觀點，包括印度等大國，以及眾多「從屬國」，他們想知道自己應否令超級大國的行動變得溫和，或爭取「一定程度的自主權」。