中方召見日本駐華大使　就G7峰會炒作涉華議題提嚴正交涉

中國外交部副部長孫衛東5月21日召見日本駐華大使垂秀夫，就七國集團（G7） 廣島峰會炒作涉華議題提出嚴正交涉。孫衛東指出，七國集團固守陣營對抗和冷戰思維，其所作所為違背歷史大勢、客觀事實和國際道義。



孫衛東指出，日方作為今年七國集團輪值主席國，在七國集團廣島峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對。

孫衛東強調，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。涉港、涉疆、涉藏事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力說三道四、妄加干涉。

孫衛東又稱，中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。當前東海、南海局勢總體穩定，所謂「以實力改變現狀」的惡意炒作違背事實。中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，「經濟脅迫」和「債務陷阱」的髒水潑不到中國身上。美國才是破壞國際秩序規則、擾亂世界經濟運行的始作俑者和最大風險。中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，是五個核武器國家中唯一作出上述承諾的國家。中方立場光明正大、坦坦蕩蕩，不容歪曲抹黑。

孫衛東強調，中國作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，絕不接受少數國家炮製的「家法幫規」。個別西方國家肆意干涉別國內政、操弄全球事務的時代已一去不復返。我們敦促七國集團成員順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動分裂對立。日方應端正對華認知，把握戰略自主，恪守中日四個政治文件原則，真正以建設性姿態推動兩國關係穩定發展。