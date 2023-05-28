美國提高債務上限談判未達成協議 麥卡錫傳再與拜登通話
撰文：許懿安
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美國白宮與共和黨代表5月26日就提高債務上限談判，至當地時間凌晨2時才完結。美國共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）27日稱談判正在取得進展。雙方27日繼續談。他稱雙方可在6月5日死線再度會晤。
路透社其後引述消息人士指，麥卡錫在當天下午與總統拜登（Joe Biden）通話。
美國財長耶倫（Janet Yellen）雖在5月26日稱華府最快在6月5日出現債務違約，比較早前指的6月1日稍遲4天，仍讓國際社會及市場十分不安。
「我們沒有達成協議，」他告訴記者說： 「我們還沒有到那一步。我們確實取得進展，我們一直工作到今天凌晨。我們現在又回來了。」
美國總統拜登（Joe Biden）26日雖稱談判進展理想，形容雙方非常接近取得共識美媒稱，但聽共和黨人的口氣，事實非如此。
談判棘手的分歧點在於對領取醫療補助計劃（Medicaid）補助的人增加工作要求。民主黨一直反對。
拜登在對於領取糧食券人士——即美國「營養補充援助計劃」（SNAP）受助人施加工作要求一度持開放態度，可接受改變相關要求。但白宮在26日時態度變得強硬，發言人巴特斯（Andrew Bates）稱「共和黨人在威脅引發前所未見的衰退以及令800萬人丟飯碗，除非他們能從飢餓的美國人口中拿走食物。」
當共和黨談判代表格雷夫斯（Garret Graves）被問及是否就此讓步，他稱絕不可能，一點機會都沒有。