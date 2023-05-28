美國提高債務上限談判未達成協議　麥卡錫傳再與拜登通話

美國白宮與共和黨代表5月26日就提高債務上限談判，至當地時間凌晨2時才完結。美國共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）27日稱談判正在取得進展。雙方27日繼續談。他稱雙方可在6月5日死線再度會晤。



路透社其後引述消息人士指，麥卡錫在當天下午與總統拜登（Joe Biden）通話。

美國財長耶倫（Janet Yellen）雖在5月26日稱華府最快在6月5日出現債務違約，比較早前指的6月1日稍遲4天，仍讓國際社會及市場十分不安。

「我們沒有達成協議，」他告訴記者說： 「我們還沒有到那一步。我們確實取得進展，我們一直工作到今天凌晨。我們現在又回來了。」

圖為2022年5月26日，身在國會山莊的美國共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在債務上限談判進行期間走出來，向記者發表講話。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）26日雖稱談判進展理想，形容雙方非常接近取得共識美媒稱，但聽共和黨人的口氣，事實非如此。

談判棘手的分歧點在於對領取醫療補助計劃（Medicaid）補助的人增加工作要求。民主黨一直反對。

美國債務上限：圖為2023年5月22日，美國總統拜登（Kevin McCarthy）在白宮橢圓形辦公室與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）就債務上限談判。（Reuters）

拜登在對於領取糧食券人士——即美國「營養補充援助計劃」（SNAP）受助人施加工作要求一度持開放態度，可接受改變相關要求。但白宮在26日時態度變得強硬，發言人巴特斯（Andrew Bates）稱「共和黨人在威脅引發前所未見的衰退以及令800萬人丟飯碗，除非他們能從飢餓的美國人口中拿走食物。」

當共和黨談判代表格雷夫斯（Garret Graves）被問及是否就此讓步，他稱絕不可能，一點機會都沒有。