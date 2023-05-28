烏克蘭獲F-16戰機在望　等於基輔反攻如虎添翼？

俄烏戰爭持續超過一年，烏克蘭方面最近蘊釀反攻，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）一直要求西方國家提供F-16戰機，惟一直未獲美國首肯。不過情況在5月中的七國集團（G7）峰會出現轉機，美國總統拜登（Joe Biden）決定「開綠燈」，多國亦承諾為烏克蘭士兵提供相關訓練。

澤連斯基形容這是具歷史意義的決定，但到底是否等於戰局可以即時逆轉？



F-16戰機由洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產，並在1970年代後期投入服務，並在1991年波斯灣戰爭時用於攻擊機場、軍用工廠等目標，另外亦曾經在科索沃、阿富汗等地執行任務。

這款戰機曾成為美軍的主力，更出口到以色列、比利時、土耳其、泰國、新加坡、荷蘭等國家。目前未知烏克蘭會從哪個國家獲得F-16戰機，荷蘭可能是熱門國家之一，首相呂特（Mark Rutte）5月26日表示，當地正「認真考慮」有關可能，但暫時未有最終決定，並指要先獲得美國的同意。

美國決定批准向烏克蘭提供F-16戰機，總算回應烏克蘭總統澤連斯基的一個訴求。（Reuters）

荷蘭國防部指，該國有24架現役F-16，它們會在2024年中被淘汰。另外當地亦有18架F-16被掛牌出售，這同時意味，烏克蘭可能獲得的F-16戰機都是二手貨。

天空新聞（Sky News）以購買二手車作為比喻，指首批F-16戰機付運時，德國大眾汽車（Volkswagen）的Golf MK1仍在投產，至今已發展至第8代（MK8），後者雖然都是叫Golf，它的內籠就完全不同，使用的設備都是最新式。

多個歐洲國家都有部署F-16戰機，圖為2020年10月22日，一架F-16戰機在德國上空飛行。（Getty Images）

報道指出，戰機就像二手車一樣，愈舊就變得不可靠，因此要倚賴更多替換零件。F-16雖然仍有一定作戰能力，但其雷達性能則是勝負分野之一。而除了雷達，戰機亦需要新式的電子戰設備、感應器、傳送資料系統及電腦等，以及一連串的訓練、地面規劃設施、情報網等軟件配合，才可發揮效用。

無論如何，相關訓練需時數月，意味F-16不會在烏克蘭即將進行反攻中派上用場，但對於西方國家而言，烏克蘭獲得F-16戰機，有助對方提升基輔方面的防空能力，令俄羅斯出兵烏克蘭的目的遭受一大挫折。