美國同意援助烏克蘭F-16戰機，俄羅斯的警告還管用嗎？

在烏克蘭及部分歐洲國家努力下,關於向烏克蘭軍援F-16戰機的一事,最近有了新進展。

5月21日,拜登在G7峰會期間宣佈對烏克蘭再提供3.75億美元的最新軍事援助,並同意歐洲向烏克蘭提供F-16戰機。

開戰以來,烏克蘭多次呼籲歐美提供F-16戰機支持,以解決制空權問題,但是因為美國擔心烏軍方會用戰機對俄羅斯本土目標發動攻擊,導致戰爭失控,始終未給與明確承諾。

本月早些時候,由46個國家組成的歐洲委員會領導人在冰島舉行峰會,有關國家(主要是英國和荷蘭)表示希望能建立一個「國際聯盟」以幫助烏克蘭獲得F-16戰鬥機。美國也未做明確回應。

這次拜登明確表示同意歐洲向烏克蘭提供F-16戰機,將是開戰來歐美軍援的一個里程碑事件。

F-16戰機有強大的空戰和對地打擊能力,相對於俄羅斯戰機具有顯著性能優勢,並且適用所有北約武器,包括先前為烏提供的AGM-88高速反輻射導彈、JDAM遠攻炸彈等。

A U.S. Air Force F-16 jet fighter takes off from an airbase during CRUZEX, a multinational air exercise hosted by the Brazilian Air Force, in Natal, Brazil November 21, 2018. (REUTERS)