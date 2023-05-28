美國債務上限談判｜美媒稱白宮共和黨達初步協議　麥卡錫證實

美國多間傳媒5月27日引述知情人士指，白宮和共和黨談判代表就提高美國債務上限達成初步協議。



包括彭博社在內美國傳媒27日報道，知情人士透露，白宮與共和黨27日晚就債務上限達成初步協議。

共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）其後在Twitter證實，自己與美國總統拜登（Joe Biden）通電話後，雙方已達成協議，自己將在美國東部時間下午9時10分發表聲明。

美國白宮與共和黨代表26日就提高債務上限談判，至當地時間凌晨2時才完結。美國共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）27日稱談判正在取得進展。雙方27日繼續談。他稱雙方可在6月5日死線再度會晤。

麥卡錫當時告訴記者說：「我們沒有達成協議，」 「我們還沒有到那一步。我們確實取得進展，我們一直工作到今天凌晨。我們現在又回來了。」

美國債務上限：圖為2023年5月22日，美國總統拜登（Kevin McCarthy）在白宮橢圓形辦公室與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）就債務上限談判。（Reuters）

美國財長耶倫（Janet Yellen）雖在5月26日稱華府最快在6月5日出現債務違約，比較早前指的6月1日稍遲4天，仍讓國際社會及市場十分不安。

路透社其後引述消息人士指，麥卡錫在27日下午與拜登通話。