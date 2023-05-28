日本自衛隊舉行年度最大規模實彈軍演　一天用掉逾4,700萬元彈藥

日本陸上自衛隊5月27日在靜岡縣東富士演習場舉行「富士綜合火力演習」，假設敵國軍隊入侵離島，演練水上攔截、壓制敵軍及奪島流程，為國內最大規模實彈射擊訓練。演習使用約39.9噸彈藥，耗費約8.5億日圓（約4,733萬港元）。



陸上自衛隊27日動用約3,400名士兵，派出V-22「魚鷹」運輸機，聯同海上自衛隊巡邏機、航空自衛隊戰機、無人機及電子戰部隊參與演習，一同演練在離島擊退敵軍的過程，並由防衛相濱田靖一在場視察。

共同網27日報道稱，此舉是日本因應中國而加強防衛力的其中一項措施，旨在突顯陸上自衛隊的應對能力。

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陸上自衛隊稱，在慮及日本週邊愈來愈複雜的安全局勢背景下，「富士綜合火力演習」不再公開舉行，以便將精力集中在人員演訓這基本目標上。演習改在自衛隊Youtube頻道直播。

新華社2020年5月24日稱，演習自1996年起都開放讓公眾參觀，除1979年未有舉辦外。它每年吸引逾2萬人前往觀看。當局2020年起以新型冠狀病毒感染（COVID-19）為由取消有關安排，那是演習首次取消讓民眾參觀。

2020年的演習規模也因疫情縮減。

富士綜合火力演習自1961年開始，是日本陸上自衛隊例行演習，近年來通常每年舉行一次。