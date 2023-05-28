意大利總理：不參與「一帶一路」也能保持中意良好關係

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稱該國即使不參與「一帶一路」倡議，也可能與中國保持良好的關係。



彭博社報道，梅洛尼在意大利媒體《信使報》（Il Messaggero）星期天（5月28日）發布的採訪中指出，現在預測意大利是否繼續參與該項目的結果還為時過早，「我們的評估是非常精細的，涉及到許多利益。」

2019年，意大利時任總理孔特（Giuseppe Conte）與中國簽署諒解備忘錄，該國成為迄今唯一加入「一帶一路」倡議的七國集團（G7）成員國。

然而，據較早前報道，梅洛尼政府近期已傳達出想要退出「一帶一路」倡議的訊號。梅洛尼曾於5月10日表明，意大利尚未決定是否要退出一帶一路，並正在評估相關選項。「我們尚未做出決定，這場辯論還是公開的。」

梅洛尼在星期天公開的訪談中還說，雖然意大利是G7成員國中唯一加入了「一帶一路」倡議的國家，但它並不是與中國經貿關係最為緊密的歐洲和西方國家。

她說：「這意味着（意大利）有可能與北京建立良好關係，且在重要領域也建立良好關係，但這些不一定是整體戰略設計的一部份。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

