美國債務協議：強硬派共和黨人揚言阻撓　拜登麥卡錫清晨終極談判

美國政府債務違約危機迫在眉睫，經過多輪談判，總統拜登（Joe Biden）和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）原則上達成債務上限協議，但該協議能否在眾議院獲得通過仍有不確定性。



路透社報道，債務上限協議預計將在星期天（5月28日）擬定立法文本，國會議員將在同日獲得有關協議文本，眾議院將在5月31日進行投票。

根據協議，債務上限將暫停至2025年1月，即下一屆美國大選結束後。一些了解該框架的人說，債務上限到時將於1月1日重新生效，但也有專家認為，確切日期或取決於法案文本。

麥卡錫即將面對的關卡，便是推動協議在眾議院獲得通過。麥卡錫星期天說，95%以上的眾議院共和黨人對該協議感到非常興奮，他認為協議會獲得大部份共和黨人支持。

有美國強硬派共和黨人威脅要讓債上限協議泡湯。德州共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）2023年5月28日發推文稱，「我們將阻止」協議在眾議院獲得通過。圖為他2022年9月15日在國會山莊舉行的一個記者會發表講話。（Reuters）

然而，一些強硬派共和黨人已經威脅要讓協議泡湯。得州共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）當天發推文稱，「我們將阻止」該協議在眾議院獲得通過。

眾議院和參議院的共和黨人對該協議的時間框架和新出現的條款持批評態度。羅伊在推文中指責道，該協議將保留民主黨控制國會兩院時制定的擴大國內稅收局的做法。

共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也對協議有關美國國防和支持烏克蘭的潛在影響表示擔憂。他發文稱不打算拖欠債務，但也不會支持削減海軍規模、阻止繼續向烏克蘭提供技術和武器援助的協議。

麥卡錫承認眾口難調，協議可能會受到部份共和黨人抵制，但同時也強調「這是朝正確方向邁出的一步，沒有人想到我們會走到今天。」

民主黨非裔領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）星期天晚些時候說，拜登和麥卡錫將於當地時間下午5時（香港時間29日凌晨5時）就確定協議進行最終談話，白宮將在下午5時向民主黨人匯報債務上限協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

