泰國警方搗破假草藥廠　專門向中國遊客銷售

泰國中央調查局（CIB）和泰國食品藥品監督管理局（FDA Thailand）日前聯合採取行動，偵破一個生產和銷售山寨版草藥的工廠，搗毀4個窩點，起獲一批總值400萬泰銖（約90.1萬港元）的產品。



泰國媒體報道，警方早前接獲投報，指購買的多種草藥產品及藥品註冊號全都一樣，疑是膺品，擔心對身體有害。警方深入調查後，找到膺品草藥的生產地、倉庫和銷售地。

警方5月18日聯合食品藥品監督管理局持搜查令，調查曼谷和北部巴吞他尼府（Pathum Thani）的4處窩點。警方在曼谷輝煌區兩個窩點抓獲兩名中國籍嫌犯，起獲大量違規草藥和各類交易文件，並在巴吞他尼府兩個窩點逮捕另一名泰國籍嫌犯，起獲大量違規草藥、生產原料及生產器械等。

警方25日以聯合生產、銷售假冒草藥罪；未經許可聯合生產、銷售草藥產品罪；聯合生產、銷售未註冊的草藥產品罪，提控3名年齡介於35歲至44歲的嫌犯。他們當庭認罪。

調查發現，上述假草藥由中國人投資，僱傭泰國人進行生產，專門賣給中國遊客，並冒用27種藥品註冊號，讓人信以為真。這些膺品草藥被自行加入各種成份，包裝後送往曼谷輝煌區的中國人商店及其他旅遊景點，由導遊向中國遊客促銷。

此外，為躲避審查，這些藥品不會在普通商店出售。這些藥品的製造成本低，每件介於20至30泰銖，售價卻高達數百至上千泰銖，利潤極為豐厚，而且已經銷售約一年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

