聯合國警告：厄爾尼諾現象迫在眉睫　脆弱國家恐受衝擊

聯合國糧農組織和聯合國世界糧食計劃署5月29日聯合發表報告稱，涵蓋22個國家的18個飢餓熱點地區，重度糧食不安全問題的規模和嚴重程度，很可能進一步惡化。報告又警告，厄爾尼諾氣候現象迫在眉睫，全球脆弱國家還可能遭受極端氣候事件的衝擊。



題為《飢餓熱點：糧農組織及糧食署嚴重糧食不安全聯合預警》的報告強調，許多熱點地區正面臨日益嚴重的飢餓危機，主要集中在非洲、中東和美洲地區。衝突、極端氣候和經濟衝擊不斷，導致愈來愈多的社區陷入危機。

聯合國世界糧食計劃署執行幹事麥凱恩（Cindy H. McCain）說，遭遇飢餓的人數和地區持續增加，飢餓程度也比以往任何時期都更為嚴峻。必須立即採取行動，不作為將帶來災難性的後果。

報告還警示，厄爾尼諾現象一旦出現就將造成重大風險。氣象學家預測，2023年中期之前出現厄爾尼諾現象的概率為82%。氣候模式的預期轉變將對幾個熱點地區產生嚴重影響。例如，中美洲乾旱走廊的降雨量低於平均水平；對於薩赫勒和非洲之角地區連續受到極端氣候事件衝擊的擔憂也在加深。

經濟衝擊和壓力因素持續在幾乎所有熱點地區引發重度飢餓，反映出自2022年以來的全球趨勢仍在延續。相比衝突而言，經濟風險造成更多的國家和人口陷入飢餓。報告稱，這些風險在很大程度上與新冠疫情帶來的社會經濟影響以及烏克蘭戰爭的連鎖反應有關。

報告預計，未來數月的全球糧食價格與歷史標準相比可能仍處於高位，中、低收入國家的宏觀經濟壓力難以緩解。這意味著購買力隨之下降，將在未來數月對許多熱點地區家庭的糧食獲取產生負面影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

