糧食危機︱索馬里逾780萬人挨餓　嚴重急性營養不良兒童掙扎求存

現時全球逾8億人挨餓，其中三成人生活於非洲，東非國家索馬里的情況尤其嚴峻，有逾780萬人（約一半人口）挨餓，兒童挨餓的情況尤其值得關注。

世界宣明會在當地進行救援行動，派發食物及提供營養支援等服務，帶領團隊的索馬里世界宣明會總幹事Kevin Mackey親述前線見聞：「多個月以來，我們目睹或收到不同的報告，許多兒童在治療嚴重急性營養不良的病房中掙扎求存，有媽媽擔心孩子會死於飢餓，在其他地方，有媽媽則把餓死的孩子埋葬。」

文、圖：世界宣明會



索馬里正面對數十年來最嚴重的旱災，旱情已導致超過300萬頭牲畜死亡。當地連續五個雨季雨水不足，加上持續的衝突，嚴重影響該國民眾的生計及糧食供應狀況，糧食價格急速上升。自去年底起，最少100萬人被迫離開家園，到其他地方尋找糧食及水源。

Kevin Mackey帶領團隊在索馬里進行的救援行動，包括每月向約45.9萬人（逾一半是兒童）提供食物、現金援助、營養支援、水資源和保護兒童的服務。過去12個月，超過130萬人（包括約74萬名兒童）受惠於索馬里緊急救援行動。

8個月大的索馬里男孩Jaafar是其中一名承受飢餓之苦的兒童。因為難抵旱災與飢餓，Jaafar的媽媽帶著他離開家鄉和其他家人，到達索馬里南部一個境內流徙者營地。境內流徙者營地內設有宣明會支援的營養中心，醫護人員為他檢查健康狀況，發現他的上臂圍只有8厘米，遠低於正常的12.5厘米，證實患上急性嚴重營養不良，於是醫護人員讓他服食治療性的即食營養補充劑，令他的情況得以改善。

不過，索馬里兒童挨餓的情況仍然嚴峻，預計到2023年中，180萬名五歲以下兒童可能患上嚴重急性營養不良。Kevin Mackey表示：「今時今日，任何地方都不應該再有兒童死於飢餓。烏克蘭的戰事持續，不但進一步推高燃料、食品和肥料的成本，更分散全球對近月不斷惡化的飢餓危機的關注，令情況更嚴峻。此外，氣候變化破壞了傳統畜牧業模式，衝突則阻礙了救援工作。」

除了在索馬里提供前線援助，宣明會將於2月18日在本港清水灣鄉村俱樂部舉行「愛心赤腳大步走」，活動籌得的款項將用作幫助索馬里的飢餓孩子和家庭，為他們提供食物、清潔食水及基本生活所需，解決燃眉之急，逐步改善孩子營養不良的情況，協助他們和家人改善生計。活動參加者可以在全程約4公里的步行籌款路線中，選擇赤腳步行一小段，體驗索馬里兒童及家庭面對貧困生活及物資短缺的情況，活動詳情可到香港世界宣明會網站了解：https://www.worldvision.org.hk/cwalk