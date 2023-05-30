南海局勢｜美國日本菲律賓6月1日起三邊海上演習

美國、日本和菲律賓的海岸警衛隊將於本週在南海舉行三邊海上演習，這是三國之間首次進行這類演習。



路透社報道，菲律賓海岸警衛隊發言人巴里洛星期一（5月29日）說，6月1日至7日在巴丹省附近水域的演習是美國和日本的倡議，而澳洲將作為觀察員加入。

他說，四艘菲律賓船隻以及美國和日本各一艘船隻將參加這場演習，旨在改善搜救合作和執法。

巴里洛發言人說，日本和美國在2月份就舉行聯合海上演習一事與菲律賓進行了接觸，「這是海岸警衛隊機構之間平常的例行活動」。

菲律賓2月指責中國在南海進行侵略活動；北京聲稱南海的大片地區是它的領土。發言人說：「與你的同行舉行演習並無不妥。」

日本、澳洲及美國經常譴責中國在南海的行為，並在去年（2022年）小馬可斯從親中的杜特爾特手中接任總統後，尋求與美國的盟友菲律賓進行更密切的接觸。在小馬可斯的領導下，菲律賓與美國的關係有所發展，卻對中國的行為愈來愈有意見，包括據稱對一艘支持海軍食品補給任務的船隻使用「軍用級激光」。

巴里洛說，即將舉行的海上演習將包括反海盜模擬，可能還有涉及攜帶大規模毀滅性武器的船隻攔截演習。

本文獲《聯合早報》授權轉載

