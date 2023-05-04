若爆衝突對世界影響深遠　新加坡防長籲加快制定《南海行為準則》

新加坡國防部長黃永宏星期三（5月3日）為第13屆亞洲國際海防展覽及會議致開幕辭時強調，各方須重申集體承諾，維持共同參照框架，為海事領域的互動提供指引。



全球的海上貿易每年有30%途經南海，一旦爆發衝突破壞本區域的穩定，將對全世界造成深遠的影響。國防部長黃永宏醫生呼籲中國與東盟（ASEAN）成員國加快落實《南海行為準則》。

黃永宏星期三（5月3日）為第13屆亞洲國際海事防務展（IMDEX Asia）致開幕辭時說，全球有四分之一的石油貿易和三分之一的集裝箱貿易途經新加坡和馬六甲海峽。國防安全領域必須採取積極措施來防止或緩和亞洲的衝突。

他強調，各方須重申集體承諾，維持共同參照框架，為海事領域的互動提供指引。

他呼籲中國與東盟成員國在《聯合國海洋法公約》的基礎上，加速締結實質的《南海行為準則》。「自中國和東盟2002年首次同意採納框架以來，這項亟需的協議已經醞釀20多年。」

東盟國防部長會議和合作夥伴已經制定分別適用於海軍與空軍的《海上意外相遇》和《軍機空中相遇》的行為準則，但仍有許多可改進的地方，以減少海上和其他領域的誤判風險。

他舉例說，過去20多年，亞太地區的許多國家都加強海岸警衛隊，目前海警船隻多過海軍艦艇，因此各國應建立與海警船有關的機制和框架，以降低誤判的概率。

黃永宏：亞洲戰爭破壞力更大 中美關係「大到不能倒」

黃永宏也說，與俄烏戰爭相比，亞洲戰爭的破壞力更大，並可能會產生類似第一次世界大戰的影響，甚至對許多國家構成生存問題，所以防止這種衝突是所有國家未來10年的首要任務。

他指出，截至2020年，俄羅斯僅佔全球出口量的2%，亞洲最大的經濟和軍事強國中國則佔近15%。亞洲衝突，尤其是佔全球貿易至少四分之一的中美兩國，一旦發生衝突，將是俄烏戰爭破壞力的數倍。

黃永宏稱，「在全球金融危機中，我們承認並接受一些機構，特別是銀行和金融系統『大到不能倒』。這句話非常適用於美中關係，以及它們與東盟、其他亞洲國家和歐洲的關係。」

在中美緊張關係升溫之際，各方甚至在考慮衝突爆發的可能性，解析戰爭遊戲的結果並調整戰略，各國須在外交、預防和緩解衝突、建立信任措施和合作方面加倍努力。

黃永宏認為，亞洲國際海防展覽及會議在這樣的背景下舉行，可為維護及加強區域穩定和安全提供一個重要平台。

時隔4年，亞洲國際海事防務展星期三在樟宜展覽中心拉開序幕，出席者包括新加坡國防部高級政務部長王志豪、國防部兼人力部高級政務部長扎吉哈，以及47個來自不同國家的代表團。為期3天的活動吸引全球250多海事防衛業者參展，以及13個國家的22艘艦艇在軍艦展上亮相。

黃永宏也會見五國聯防協定（Five Power Defence Arrangements）成員國的海軍司令，針對維持堅韌軍事關係進行交流，以加強互信和深化合作。5人也重申對五國聯防協定的承諾。

對區域海事安全挑戰 王志豪提出兩大建議

王志豪晚間在國際海事安全會議開幕晚宴上致辭時，談及區域共同面對的海事安全挑戰，並為此提出兩大建議。

一是各國須繼續創造機會在海上展開實際合作。王志豪說，這包括通過海事演習以及增強海事安全的措施，促進軍隊之間的互動。「新冠疫情使這類互動變得困難，但我們儘可能地堅持下來。隨着社會恢復常態，很高興見到這類互動回升。」

本區域內海事執法機構之間的交流如今更為頻繁，實際合作舉措也起到關鍵作用，例如新加坡、印尼、馬來西亞和泰國通過馬六甲海峽巡邏計劃合作，保障新加坡和馬六甲海峽的安全。

第二項建議是政策制定者之間進行開誠布公且包容的對話，對於建立信任和信心至關重要。王志豪說，國際海事安全會議是個加強合作的寶貴機會，他呼籲與會者藉此促進專業與個人友誼，加強互信。

本文獲《聯合早報》授權轉載

