與委內瑞拉「破冰」馬杜羅暌違8年再訪巴西　盧拉：歷史時刻

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）自2015年以來首次訪問巴西，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）5月30日形容稱，這是歷史性的一刻。



馬杜羅28日至30日訪問巴西。他28日晚抵達巴西首都巴西利亞（Brasília），29日在與總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）會面，30日出席南美領導人峰會。他上一次訪問巴西是2015年出席巴西時任總統羅塞夫（Dilma Rousseff）的就職典禮。

委內瑞拉政治危機不僅影響國內

巴西前總統特梅爾（Michel Temer）2016年上任以來，巴西與委內瑞拉之間的關係已持續緊張，馬杜羅當時還以「政變策劃者」和「政治殺手」來形容特梅爾。

有「巴西特朗普」之稱的右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上任後，2019年更承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）是委內瑞拉臨時總統並禁止馬杜羅入境巴西，2020年4月又從委內瑞拉撤離所有外交人員。

左翼總統盧拉上台以來積極修復巴西和委內瑞拉的關係，5月29日與馬杜羅會晤期間正式重建兩國關係。

盧拉把過去數年發生的事定性為政治錯誤，稱：「委內瑞拉的黃金儲備掌握在瓜伊多這樣的人手中是荒謬，歐盟承認像他（瓜伊多）這樣的冒牌貨是總統也是荒謬。」

對於馬杜羅稱委內瑞拉希望加入金磚國家（BRICS）一事，巴西表示支持。盧拉說：「一個國家（美國）僅因不喜歡另一個國家（委內瑞拉）就對其實施900項制裁，這讓人難以置信和費解。」

盧拉稱，馬杜羅在8年後再次訪問巴西，「我曾與美國打過交道，對我來說，捍衛民主的人，與對方人民一起背棄一個當選的人，這非常荒謬，對委內瑞拉的偏見非常大」。