韓國主持防擴散安全倡議20周年會議今日舉行　朝鮮議題受關注

針對大殺傷力武器，防擴散安全倡議（Proliferation Security Initiative）20周年高級別會議，5月30日在濟州道拉開序幕。



防擴散安全倡議是由時任美國總統小布殊（George W. Bush）於2003年發起，106國參與阻止大規模殺傷性武器及其運輸工具、相關材料非法擴散的國際合作機制，高級別會議每五年召開，在亞洲舉行尚屬首次。

韓聯社報導，在會議首日各國代表團將回顧20年來取得的成果，討論當前防擴散的課題和方向。韓國外交部第二次官（副部長）李度勳、美國負責軍備控制和國際安全事務的副國務卿詹金斯（Bonnie Jenkins）、澳洲外交部負責軍控與防擴散事務的官員羅伯茨（Sarah Roberts），將分別主持三場會議。

各參與國通過海上攔截等各種行動，防止大規模殺傷性武器流入恐怖組織或罔顧國際規則的國家。2003年11月，美國、德國、義大利聯手攔截載着鈾濃縮離心機運往利比亞的德國船隻，被視為促成利比亞放棄大規模殺傷性武器的決定性轉機。

韓國2009年參與防擴散安全倡議時，朝鮮指責韓國「下宣戰書」，反應激烈。本屆會期正值朝鮮宣佈發射軍事偵察衛星期間，料將引起國際社會對朝鮮發展大規模殺傷性武器的高度警惕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

