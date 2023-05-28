涉打開韓亞航空機艙門　韓國男出庭　拘捕令或將簽發

韓國一名男子5月26日乘坐韓亞航空（Asiana Airlines）客機從濟州飛往大邱期間，突然打開緊急出口艙門，隨後被捕。事件中無人受傷，但12名乘客呼吸困難，9人送院。韓媒28日報道，被捕李姓男子當日出庭接受逮捕必要性審查。



▼有人在機艙內拍下現場影片：

韓聯社28日報道，韓國法院當日對被捕33歲李姓男子進行逮捕必要性審查，以決定是否簽發拘捕令。

男子當地時間下午1時50左右乘坐警車抵達大邱地方法院。記者問他「是否有提前計劃打開艙門」、「是否打算跳機」等提問，他稱：自己想要快一點下飛機，非常對不起孩子們。

韓聯社據預測報道，法院審查結果可能於當天下午晚些時候公布。

圖為2023年5月26日，降落後的韓亞航空涉事客機。（Reuters）

韓亞航空（Asiana Airlines）編號OZ8124客機26日早上11時49分自濟州飛往大邱期間一道緊急出口艙門突然被打開。當時空中服務員未能及時制止肇事男子，一名乘客奮力制服企圖跳機的疑犯，避免憾事發生。

警方稱，男子在接受盤問時聲稱，他最近失業後壓力很大，打開門是因為感到很憋悶，想快點落機。

JTBC報道，男子的母親告訴警方，他從大概1年前就開始住在濟州島，最近女友向他提出分手。

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