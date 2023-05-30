朝鮮宣稱6月發射衛星　美日警告違反安理會決議

朝鮮宣布將於6月發射首枚軍事間諜衛星，以監控美國軍事行動。美國和日本警告，使用彈道飛彈技術發射將違反聯合國安全理事會決議。



據朝中社刊載的聲明，執政黨勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲譴責美國和韓國聯合舉行軍事演習，公開展示他們「肆無忌憚的侵略野心」。因此平壤必須擁有「能夠即時蒐集敵人軍事行動資訊的手段」。

聲明沒有具體說明確切發射日期，但朝鮮已通知日本計劃將於5月31日至6月11日之間發射衛星。日本批評朝鮮借機發射彈道導彈，並警告會擊墜任何侵入日本領土的發射物。

日本首相岸田文雄表示，已就朝鮮相關計畫蒐集情報作出指示，又帛即使朝鮮描述發射的是一枚衛星，使用彈道飛彈技術發射仍違反聯合國安理會決議，並對人們安全造成威脅。

美國國務院發言人也表示，朝鮮使用彈道飛彈技術執行任何發射任務，包括將衛星送入軌道，都將違反聯合國決議。

平壤在2012年和2016年藉著發射衛星名義試射彈道飛彈，兩次發射都越過日本南部的沖繩地區。這次發射將是朝鮮一連串試射的最新嘗試，朝鮮4月也試射了一枚使用固體燃料的洲際彈道導彈。分析人士稱，監察衛星將提高朝鮮的監控能力，在戰爭發生時，更精確地打擊目標。