去日本WFH？政府擬發數碼游牧簽證　吸引遠程辦公者

日本政府考慮發放數碼游牧簽證，以吸引在世界各地旅遊，同時遠程工作的「數碼遊民」到日本消費。



由於有愈來愈多國家推出數碼游牧簽證（Digital Nomad Visa），日本政府也希望能通過為高技能數碼員工創造便利的環境，來促進外國旅客的消費。這項簽證計劃預計將在本月編制完成。

數據顯示，全球估計有約3500萬數碼游牧民，他們每年的支出約為7870億美元（約61.6億港元）。另據一項海外調查，大約66%的數碼游牧民會在同個地方停留三到六個月。

為了吸引這群高技能、高收入的數碼遊民在日本逗留超過90天，日本政府正在考慮發放長期簽證。按照當前的規定，個體須在日本工作90天以上才能申請工作簽證。

不過，若個體是從海外企業領取薪資則不具備申請這一簽證的資格；申請者須從在日本設有分社的企業領取薪資，才能獲得簽證。

圖為2021年1月28日，建於日本北海道二世古的希爾頓酒店前方，有一批傳統的日本平房建築。（Getty）

歐洲、中美洲和南美洲等國為吸引更多數碼遊民，除了提供長期工作簽證，一些國家甚至提供稅收優惠。

數據顯示，目前有15個歐洲國家推出類似數碼游牧簽證，但申請標準各有不同，如克羅地亞要求申請者月收入不低於2300歐元（約1.9萬港元）、冰島要求達到7100歐元（約5.9萬港元）、葡萄牙要求不低於700歐元（5,860港元），而西班牙則把收入門檻設在2000歐元（約1.7萬港元）左右。

本文獲《聯合早報》授權轉載

