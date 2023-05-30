科索沃局勢升溫　塞爾維亞總統將晤多國大使　中國：高度關注動向

科索沃局勢升溫，北部爆發新衝突，塞爾維亞5月29日表示，總統武契奇（Aleksandar Vucic）30日會晤多國大使，包括美國、中國、法國、德國等。中國外交部30日表示，中方高度關注相關動向，支持塞爾維亞維護主權和領土完整的努力。



北約（NATO）駐科索沃部隊（KFOR）發表聲明稱，科索沃北部境內的塞爾維亞裔，由於不滿阿爾巴尼亞裔選上當地市鎮首長，因此展開抗議，結果出現衝突，約25名北約維和部隊成員受傷。

塞爾維亞總統府表示，武契奇30日會晤多國大使，包括美國、意大利、法國、德國、英國、中國、俄羅斯，也將會見歐盟駐科索沃首府普里什蒂納（Pristina）辦事處的負責人。

中國外交部發言人毛寧表示，中方高度關注相關動向，支持塞爾維亞維護主權和領土完整的努力，反對普里什蒂納臨時自治機構採取單方面行動，呼籲將組建塞族城市聯盟的義務落到實處，「我們奉勸北約切實尊重相關國家主權和領土完整，真正做有利於地區和平的事。」

科索沃是主權有爭議地區，自2008年單方面宣布獨立，脫離塞爾維亞，但一直未獲塞爾維亞承認。