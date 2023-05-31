科技企業高層及專家發聯署信　憂慮人類遭AI滅絕風險

多名人工智能（AI）企業高層、當中包括OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）5月30日與專家及學者發聯署信，就人工智能導致人類滅亡的風險表達憂慮，他們敦促古國將人工智能所帶來的風險與疫情全球大流行及核戰看齊。



路透社及天空新聞報道，除了奧特曼，其他參與聯署的超過350人包括DeepMind、Antjropic的人工智能公司行政總裁、微軟（Microsoft）及Google高層、兩名被稱為「AI教父」的欣頓（Geoffrey Hinton）和本吉奧（Yoshua Bengio），以及來自哈佛及清華等大學的學者。

他們指出，減低人工智能帶來的滅絕風險，應與疫情大流行及核戰等其他社會風險一視同仁。該中心表示，希望可以為此引起討論，並批評Facebook的母公司Meta沒有參與聯署。

Tesla行政總統馬斯克（Elon Musk）及一批人工智能專家和業界高層曾在4月率先就它的潛在風險表態，而欣頓日前更認為，人工智能對人類的威脅，可能比氣候變化高。奧特曼原本曾批評歐盟的立法監管人工智能計劃過嚴，一度揚言撤出歐洲，但惹來外界的口誅筆伐，他其後改變主場，並會在6月1日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，預計人工智能會成為討論話題之一。