科學家利用AI發現新抗生素　專門對付超級細菌

科學家利用了人工智能（AI）發現一種新的抗生素，可以對付一種被稱為「超級細菌」的致命惡菌。加拿大及美國的研究人員表示，AI有能力加速新藥的發現，會成為醫學革命的新力量。



抗生素是殺死細菌的武器，但隨着新藥物開發愈來愈困難，變得有抗藥物性的細菌變得難以治癒。一種可以在醫院，特別是深切治療部中會找到的鮑氏不動桿菌（或稱AB菌）就是其中一例。

圖為鮑氏不動桿菌的電子顯微鏡照片，鮑氏不動桿菌是醫院內感染的超級細菌之一。（Wikipedia）

鮑氏不動桿菌是醫院內感染中的病菌之一，感染傷口可導致肺炎或腦膜炎。鮑氏不動桿菌之所以被稱為超級細菌，是因為其有很強的生命力及抗藥性，一般抗生素難以殺死細菌，往往要使用毒性很高的後線抗生素治療，還不一定有效。

來自加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）及美國麻省理工（Massachusetts Institute of Technology）的研究人員，利用AI協助尋找對付鮑氏不動桿菌的方法。首先研究人員透過訓練AI，讓AI認識不同種類的抗生素能對付的細菌及其藥理，學習化合物在細菌上的各種效用。然後讓AI從6680種化合物名單中挑選可以對付鮑氏不動桿菌的的藥方，最終AI花了一個半小時後，找出了240個可能的化合物。

研究人員其後從中篩選出9種潛在的抗生素，最後找出了一種有效的強力抗生素Abacuin。實驗表明，Abacuin可以治癒被鮑氏不動桿菌感染的小鼠傷口，及殺死沾染鮑氏不動桿菌的樣本。

有趣的是，Abacuin似乎只對鮑氏不動桿菌產生作用。不少抗生素都會不分青紅皂白殺死多種細菌，或對其他化合物起作用，愈是單一的抗生素意味其副作用影響較少，也能減少細菌產生抗藥性的機會。

研究人員表示，AI能夠大幅縮短尋找合適化合物的時間，從而加快新藥物的研發，同時降低研發成本。新研究發表在最新一期的期刊《自然-化學生物學》（Nature Chemical Biology）上。